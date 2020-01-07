Mersin'de yaşamı felç eden kuvvetli yağış, 2 can aldı (7)
ERDEMLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTIMersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle Limonlu Deresi taştı.
07.01.2020 14:05 | Son Güncelleme: 07.01.2020 14:05
ERDEMLİ'DE DERE TAŞTI, EV VE SERALARI SU BASTI
Mersin'in Erdemli ilçesinde sağanak nedeniyle Limonlu Deresi taştı. Taşkın nedeniyle çevrede bulunan muz seraları sular altında kaldı. Derenin çevresindeki birçok ev de sular altında kaldı. İlçede metrekareye 150 kilogram yağış düştüğü bildirildi.
Mehmet DOĞANER/ERDEMLİ (Mersin),
Kaynak: DHA