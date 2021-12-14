Mersin'de yasak yöntemle balık avlayanlar suçüstü yakalandı
Mersin'de jandarma ekipleri, yasak yöntemle balık avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
TARSUS, MERSİN (İHA) - Mersin'de jandarma ekipleri, yasak yöntemle balık avlayan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, denetimlerine devam ediyor. Tarsus ilçesine bağlı Kulak sahilinde çalışma yapan ekipler, yasak yöntemle balık avı yapan 2 kişiyi suçüstü yakaladı.
Yakalanan şahıslara bin 90 lira idari para cezası uygulanırken, avda kullanılan malzemelere de el konularak, Tarsus Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edildi. - MERSİN
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