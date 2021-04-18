Mersin'de yasak sahada balık avlayan 2 kişiye 3 bin 708 lira ceza verildi
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada balık avlayan 2 kişiye 3 bin 708 lira ceza kesildi.
Mersin'in Silifke ilçesi açıklarındaki yasak sahada balık avlayan 2 kişiye 3 bin 708 lira ceza kesildi.
Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Silifke ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Ekipler, kontroller sırasında yasak sahadaki bir tekneden balık avlandığını belirledi.
Teknedeki 2 balıkçıya 3 bin 708 lira ceza uygulandı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci