Mersin'de yasak malzemeyle avlanan balıkçıya 818 lira ceza
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Mersin'de yasak malzemeyle avlanan balıkçıya 818 lira ceza

27.01.2021 12:43 | Son Güncelleme: 27.01.2021 12:46
Mersin'de yasak malzemeyle avlanan balıkçıya 818 lira ceza

Mersin'in Silifke ilçesinde, yasak malzemeyle balık avlarken yakalanan kişiye 818 lira ceza kesildi.

Mersin'in Silifke ilçesinde, yasak malzemeyle balık avlarken yakalanan kişiye 818 lira ceza kesildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Taşucu Mahallesi kıyısında, denizde yasa dışı su ürünleri avcılığı gerçekleştirenlere yönelik denetim yaptı.

Kontrollerde bir balıkçıya, avlanmada yasak malzeme kullandığı gerekçesiyle 818 lira ceza uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

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