Mersin'de yasağa uymayan 378 şahsa idari para cezası uygulandı
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Mersin, 3. Sayfa

Mersin'de yasağa uymayan 378 şahsa idari para cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de, yasağa uymadıkları belirlenen 378 kişiye, 515 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.

13.04.2020 14:32 | Son Güncelleme: 13.04.2020 14:32
Mersin'de yasağa uymayan 378 şahsa idari para cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında iki günlük sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de, yasağa uymadıkları belirlenen 378 kişiye, 515 bin 530 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Mersin'i de kapsayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili kent genelinde yapılan kontroller ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, sokağa çıkma yasağına uymayan 240 şahıs ve araç sürücüsüne, Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi ile Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden toplam 387 bin 928 TL idari para cezası yazıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise sokağa çıkma yasağının başladığı andan itibaren sorumluluk sahasında yapılan denetimlerde, yasağa uymayan 138 şahsa, toplam 127 bin 602 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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