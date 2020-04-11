Mersin'de yasağa uymayan 108 şahsa idari para cezası uygulandı
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Mersin, 3. Sayfa

Mersin'de yasağa uymayan 108 şahsa idari para cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de, yasağa uymadıkları belirlenen 108 kişiye, 133 bin 507 lira idari para cezası uygulandı.

11.04.2020 21:18 | Son Güncelleme: 11.04.2020 21:18
Mersin'de yasağa uymayan 108 şahsa idari para cezası uygulandı

İçişleri Bakanlığınca korona virüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan Mersin'de, yasağa uymadıkları belirlenen 108 kişiye, 133 bin 507 lira idari para cezası uygulandı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün Mersin'i de kapsayan sokağa çıkma yasağı ile ilgili kent genelinde yapılan kontroller ve trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda, sokağa çıkma yasağına uymayan 56 şahsa, Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 282. maddesi ile Kabahatler Kanununun 32. maddesine istinaden toplam 79.125 TL idari para cezası yazıldığı bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamada ise sokağa çıkma yasağının başladığı andan itibaren sorumluluk sahasında yapılan denetimlerde, yasağa uymayan 52 şahsa, toplam 54 bin 382 lira idari para cezası kesildiği kaydedildi. - MERSİN

Kaynak: İHA

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