Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı - Haberler
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Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı

Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı Mersin'in Silifke ilçesinde, gemiyle KKTC'ye kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 8 mülteci, gizlendikleri tırın dorsesinde yakalandı.

MERSİN (İHA) - Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı

MERSİN - Mersin'in Silifke ilçesinde, gemiyle KKTC'ye kaçmaya çalışan Suriye uyruklu 8 mülteci, gizlendikleri tırın dorsesinde yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir istihbaratı değerlendiren Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücale Grup Amirliği ekipleri, Mersin Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Seka Limanı içerisindeki bir tırda arama yaptı. Yapılan aramada, limandaki bir gemiyle KKTC'e gidecek olan tırın dorsesinde eşyaların arasına gizlenmiş halde 8 Suriyeli mülteci yakalandı.

Olayla ilgili gözaltına alınan tır şoförü A.E., 'göçmen kaçakçılığı' suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı

Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı

Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı

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Haber: Mersin'de yasa dışı yollardan KKTC'ye kaçmaya çalışan 8 mülteci yakalandı - Haberler
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