Mersin'de yasa dışı silah ticareti operasyonu: 13 gözaltı Mersin'in Tarsus ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla 13 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kentteki yasa dışı silah ticareti şüphelisi 17 kişinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Polis, belirlediği 23 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda şüphelilerden 13'ünü gözaltına aldı.

Zanlıların adreslerinde, 7 ruhsatsız tabanca, 56 faturasız "kurusıkı" tabir edilen tabanca, 28 av tüfeği, bir "kurusıkı"dan bozma tabanca, çok sayıda mermi ve fişek, 65 tabanca şarjörü, 13 boş kovan, 3 silah üst kapak sürgüsü ve 30 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Firari 4 şüpheli aranıyor.

Kaynak: AA