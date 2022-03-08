Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı
Demirören Haber Ajansı, Mustafa Ercan - Güncel
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MERSİN'de organize olarak internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 6 kişi gözaltına alındı.
MERSİN'de organize olarak internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 6 kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Erdemli'de gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.