Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı - Haberler

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Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı, Mustafa Ercan - Güncel
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Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı

MERSİN'de organize olarak internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 6 kişi gözaltına alındı.

MERSİN'de organize olarak internet üzerinden yasa dışı bahis oynatan 6 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kentte internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisine ulaştı. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen ekipler, Erdemli'de gerçekleştirdiği operasyonda 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin evlerinde arama yapan ekipler, çok sayıda dijital malzeme ve dokümana el koydu.


Mersin'de yasa dışı bahise 6 gözaltı

Demirören Haber Ajansı / Mustafa Ercan - Güncel

İl Jandarma Komutanlığı, Bahis, Güncel, Haberler

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