Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

MERSİN - Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, internet üzerinden yasa dışı bahis oynattıkları iddiasıyla 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince, Erdemli ilçesinde yasa dışı bahis oynatan kişilere yönelik çalışma başlatıldı. Yaklaşık 2 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından, internet üzerinden yasa dışı bahis yoluyla haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 9 şüphelinin yakalanması için 10 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alınırken, adreslerinde yapılan aramalarda 9 cep telefonu, bir tablet, bir dizüstü bilgisayar, 2 adet hard disk, 9 sim kartı, 3 hafıza kartı, 6 adet banka kartı ile yasa dışı bahisten elde edildiği değerlendirilen 6 bin 750 TL para ele geçirildi.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız verilecek kritik görevleri bekliyor
İlk kadın Jandarma Komando Astsubay Çavuş Su Yıldız verilecek kritik görevleri bekliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara 'Madalyaları çaldırmayın' uyarısı: Kasa hediye edebiliriz
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sporculara "Madalyaları çaldırmayın" uyarısı: Kasa hediye edebiliriz
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
İnsanlık dışı olay! Yavru köpeğin ayaklarını kesip, ağaca astılar
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Muş Murat Kurum Mustafa Şentop Devlet Bahçeli
Magazin Bergen Hadise Ezgi Mola Seren Serengil
Spor Enes Ünal Ozan Tufan Şenol Güneş Ergin Ataman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 9 gözaltı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 4.06.2021 14:05:47. #1.13#

title