Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı - Haberler

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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı. Adreslerdeki çok sayıda dijital materyale el konuldu.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı

AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel

Jandarma, Mersin, Bahis, Güncel, Haberler

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