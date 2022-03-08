Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 6 zanlı yakalandı
AA, Mustafa Ünal Uysal - Güncel
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Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ilçede internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatıldı.
Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 6 zanlı yakalandı. Adreslerdeki çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.
AA / Mustafa Ünal Uysal - Güncel