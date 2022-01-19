Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı - Haberler
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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 4 şüpheli yakalandı
AA / Mustafa Ünal Uysal - Haberler | Güncel

Mersin'in Erdemli ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde internet üzerinden yasa dışı bahis oynattığı iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri, internet üzerinden yasa dışı bahis oynatıldığını belirledi.

Ekipler, belirlenen adrese düzenlenen operasyonda 4 şüpheliyi gözaltına alındı.

Yapılan aramada çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan biri tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AA / Mustafa Ünal Uysal - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Mersin, Bahis, Güncel, Haber

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