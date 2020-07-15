Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 9 gözaltı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 9 gözaltı

MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 9 gözaltı
15.07.2020 10:21 | Son Güncelleme: 15.07.2020 10:25

MERSİN'de, jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı. 

?Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edildiği bilgisi üzerine harekete geçti. Erdemli Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde jandarmanın yaptığı araştırmada 9 şüpheli tespit edildi. Erdemli ve Mezitli ilçelerinde belirlenen adreslere yapılan baskınlarda şüphelilere yönelik 10 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Şüphelilerin adreslerde yapılan aramalarda, 12 cep telefonu, 10 sim kart, 2 flash bellek, 1 kurusıkı tabanca, 4 kurusıkı tabanca mermisi, 1 ruhsatsız av tüfeği, 28 av tüfeği fişeği, 2 tablet, 4 senet, 1 CD, 2 yasa dışı müsabakaların yazıldığı not, 1 yasa dışı bahis notlarının alındığı ajanda, 2 bahis kuponu, 5 banka dekontu ve 3500 TL suç geliri olan nakit para ele geçirildi.Şüpheliler hakkında adli işlem başlatılırken, aynı operasyonda yasa dışı bahis oynadığı tespit edilen 18 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu gereğince idari para cezası verilmek üzere Erdemli Kaymakamlığı'na bildirim yapıldı.


Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı 3. Sayfa
Sabah uyanıp bahçesine çıkan vatandaş, şaha kalkmış otomobili görünce hayatının şokunu yaşadı
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti Politika
Muharrem İnce'nin ardından Erdal Aksünger de Haber Global canlı yayınını terk etti
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı Dünya
Mutfaktan gelen sese yönelen adam, karşılaştığı boz ayının saldırısına uğradı
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti Güncel
Ağrı'da partilerinden istifa eden 3 belediye başkanı AK Parti'ye geçti
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim 3. Sayfa
Uyuyan kocasını 15 balta darbesiyle öldüren kadın: Çocuklarım için yaşamak istedim
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor 3. Sayfa
Haber alamadığı sevgilisinin evine çilingirle giren şahsın 2 yıl hapsi isteniyor
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Milli basketbolcu Cedi Osman ile oyuncu Ebru Şahin Alaçatı'da görüntülendi
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
Acun, Survivor'da Fortuna Sittard'ı satın aldığını resmen duyurdu: Maceramız başladı
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
ABD'de 17 yıl aradan sonra ilk kez federal bir mahkum idam edildi
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
İstanbul'da taksicinin yumruklarla saldırdığı müşteri İbrahim Erkal'ın kardeşi çıktı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Cemal Can, şampiyonluğunu Danla Bilic'le kutladı! Danla'nın paylaşımı Instagram'ı salladı
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis'teki 15 Temmuz törenine katılmayacak
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
FETÖ'cüler Turgut Aslan'ı başından 2 kez vurdu, 5 ay komada kaldı; uyandığında 'Demokrasi var mı?' diye sordu
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Denizli'de halk diken üstünde! 174 kişiyi akrep soktu, 5 kişiyi yılan ısırdı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Barda işe başlayan kadın, kaçırılıp ormanlık alanda tecavüze uğradı
Acun, 'Gönlünüzdeki şampiyon kim?' sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Acun, "Gönlünüzdeki şampiyon kim?" sorusunu kariyerini işaret ederek yanıtladı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüs kısıtlamaları bir süre daha devam edecek
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Son Dakika: 15 Temmuz'dan bu yana FETÖ'ye yönelik 99 bin 66 operasyonda 94 bin 975 kişi tutuklandı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
Songül Karlı, 20 milyon TL dolandırıldığını söyleyerek eski eşine demediğini bırakmadı
'Toprağa gömülmek istemiyorum' diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
"Toprağa gömülmek istemiyorum" diyen Cenk Eren: Vücudumu üniversiteye bağışlayabilirim
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Azerbaycan'da halk, Ermenistan'ın saldırılarını protesto etmek için sokağa çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Boğaz ağrısıyla doktora giden kadının bademciğinden kurtçuk çıktı
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ebru Akel ve Özer Sancak'ın 8 yıllık evliliği tek celsede bitti
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Ömer Halisdemir'e ilk kurşunu daha önce 2 kez hayatını kurtardığı asker sıkmış
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ayasofya mesajı: Hiç kimse merak etmesin, kültürel miras vasfını koruyacağız
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Sosyetik güzel Eda Taşpınar, leopar desenli mayokinisiyle mest etti
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Survivor 2020'nin şampiyonu Cemal Can Canseven oldu
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ağır darbe! 100 Ermeni asker öldürüldü
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Tatilde aşka gelen Gökhan Çıra, Selin Ciğerci ile öpüşme pozunu paylaştı
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Temizlik işçisi, yol kenarında poşetin içinde cansız beden parçaları buldu
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Han Celal Adan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Erol Katırcıoğlu
Magazin Sıla Çağla Şıkel Hande Yener Aybüke Pusat
Spor Falcao Fatih Terim Gökhan Gönül Ünal Karaman Fırat Aydınus
Daha Fazla İzmir Asker Ayasofya 15 Temmuz
Şu an buradasınız: Mersin'de yasa dışı bahis operasyonuna 9 gözaltı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.7.2020 10:46:30. #1.15#
title