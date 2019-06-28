Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 7 gözaltı

Şüphelilerden 4'ü adliyeye sevk edildi

MERSİN - Mersin polisinin yasa dışı bahis oynatanlara yönelik düzenlediği operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Ahlak Büro Amirliği koordinesinde 4 merkez ilçe emniyet müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalara eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 7 kişi gözaltına alınırken, şahısların adreslerinde yapılan aramalarda 5 akıllı cep telefonu, 2 harddisk, 1 flaş bellek, 32 gümrük kaçağı cep telefonu, 190 cep telefonu kulaklığı, 185 cep telefonu şarj kablosu, 240 cep telefonu şarj başlığı ele geçirildi.

Emniyetteki ifadeleri alınan şüphelilerden 3'ü serbest bırakılırken, 4'ü adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA