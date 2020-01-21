Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alının 14 kişi serbest bırakıldı.
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alının 14 kişi serbest bırakıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yasa dışı bahis oynatılan 10 ayrı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 16 cep telefonu, 7 bilgisayar ile bahisten kazanıldığı değerlendirilen 7 bin 905 lira ele geçirildi, 14 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerden 9'u savcılık talimatıyla, 5'i ise sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.