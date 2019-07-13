Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu

Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı.

Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.

Çalışmada, çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken iş yerleri hakkında adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA