Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu
Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı.
Mersin'de yasa dışı bahis oynatıldığı belirlenen 4 iş yeri hakkında adli işlem yapıldı.
Mersin Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Ahlak Büro Amirliği ekipleri yasa dışı bahis oynatıldığı iddia edilen 4 iş yerine operasyon düzenledi.
Çalışmada, çok sayıda suç unsuru ele geçirilirken iş yerleri hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: AA
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