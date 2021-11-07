Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1636 lira ceza verildi - Haberler
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Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1636 lira ceza verildi

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1636 lira ceza verildi

Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1636 lira ceza uygulandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1636 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Tarsus ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, iki kişinin yasak av aracı olan misina ağıyla balık avladığı tespit edildi.

Balıkçılara 1636 lira ceza kesildi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
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