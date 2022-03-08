Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi - Haberler

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Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi

AA, Serkan Avci - Güncel
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Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza kesildi

Mersin açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.

Mersin açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Erdemli ilçesi açıklarında yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 2 kişinin misina ağ kullanarak avlandığı tespit edildi.

Balıkçılara 1484 lira ceza verildi.

AA / Serkan Avci - Güncel

Sahil Güvenlik, Akdeniz, Mersin, su, Güncel, Haberler

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