Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza verildi
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.
AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.
Kontrollerde, 2 kişinin misina ağ kullanarak avlandığı tespit edildi.
Balıkçılara 1484 lira ceza verildi.
AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri