Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza verildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza verildi

Mersin'de yasa dışı avlanan 2 balıkçıya 1484 lira ceza verildi
AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Mersin'de yasa dışı su ürünleri avcılığı yaptığı belirlenen 2 kişiye 1484 lira ceza uygulandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Akdeniz Bölge Komutanlığı ekipleri, Akdeniz ilçesinde yasa dışı su ürünleri avcılığına yönelik denetim gerçekleştirdi.

Kontrollerde, 2 kişinin misina ağ kullanarak avlandığı tespit edildi.

Balıkçılara 1484 lira ceza verildi.

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri

Sahil Güvenlik, Akdeniz, Mersin, su, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title