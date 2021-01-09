Mersin'de yaralı yaban kazı tedaviye alındı
09.01.2021 13:51 | Son Güncelleme: 09.01.2021 13:55
Mersin'in Mezitli ilçesinde yaralı bulunan yaban kazı tedavi altına alındı.
Mersin'in Mezitli ilçesinde yaralı bulunan yaban kazı tedavi altına alındı.
Kuyuluk Mahallesi'nde bir yaban kazının yaralı olduğunu görenler, durumu Mezitli Belediyesi Zabıta Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.
Kanadından yaralı olduğu belirlenen yaban kazı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğüne teslim edildi.
Yaban kazı tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ