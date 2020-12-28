Mersin'de yaralı şahin tedaviye alındı
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Mersin'de yaralı şahin tedaviye alındı

28.12.2020 14:23 | Son Güncelleme: 28.12.2020 14:26
Mersin'de yaralı şahin tedaviye alındı

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Mersin'in Mezitli ilçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Kuyuluk Mezarlığı'nda yaralı bir şahinin olduğunu gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğüne haber verdiler.

Bölgeye gelen ekipler tarafından yapılan ilk kontrollerde, şahinin çeşitli yerlerinde saçma yaraları bulunduğu belirlendi.

Ekiplerce muhafaza altına alınarak tedavisi başlanan yaralı hayvanın, Tarsus Doğa Parkı'na götürüleceği bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gül Meltem TEMİZ

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