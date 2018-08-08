Mersin'de Yaralı Köpekler Tedavi Edildi

Mersin'de, yaralı halde bulunan biri hamile 2 köpek, götürüldükleri hayvan barınağında yapılan tedavi sayesinde sağlıklarına kavuştu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Veterinerlik Hizmetleri Dairesi ekipleri, merkez Mezitli ilçesindeki Kuzucubelen Mahallesi'nde sağ ön ayağından silahla vurulmuş halde buldukları sokak köpeğine hayvan ambulansı içerisinde müdahale etti.

İlk müdahalenin ardından hayvan barınağına getirilen köpek, ameliyata alındı. Ekipler, 3 yerinden kırılan pazı kemiğini ameliyatla birleştirdikleri köpeğe "Güçlü" adını verdi.

Başka bir ekip de Silifke ilçesine bağlı Susanoğlu mevkisinde, bir aracın çarpması sonucu yaralanmış olduğu değerlendirilen köpeği, hayvan ambulansıyla barınağa getirdi.

Ekipler, barınakta kontrol altına altına aldıkları köpeğin hamile olduğunu tespit etti.

Üç gün boyunca tedavisine devam edilen ve bu esnada doğum yapan köpeğe de "Suskun" ismi verildi.

Açıklamada, görüşlerine yer verilen Veterinerlik Hizmetleri Dairesi Başkanı Mehmet Cücük, köpeklerin durumunun iyi olduğunu ve yaklaşık iki ayda tamamen sağlıklarına kavuşacaklarını belirtti.

Her iki köpeğin de barınakta beslenip koruma altında tutulacağını aktaran Cücük, yavru köpeklerin de iyi durumda olduklarını bildirdi.

Cücük, hayvanlara zarar verilmemesi gerektiğinin altını çizerek, "Bu hayvanların bizden istediği bir avuç su, bir parça ekmek ve birazcık sevgi." ifadesini kullandı.