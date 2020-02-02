Mersin'de yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı

02.02.2020 14:02 | Son Güncelleme: 02.02.2020 14:34

Mersin'in Gülnar ilçesinde ormanda yaralı halde bulunan şahin tedavi altına alındı.

Gülnar Cumhuriyet Başsavcısı Tugay Çatlı, ormanlık alanda yaptığı doğa yürüyüşü sırasında yaralı şahin buldu.

Çatlı, uçamayan ve kanadında yara bulunan şahini ilçede bulunan veterinere götürdü.

Burada yapılan ilk müdahalesinin ardından şahin Silifke Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Kaynak: AA