Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
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Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu, tedavi altına alındı.

Mersin'in Tarsus ilçesinde, vatandaşlar tarafından yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu, tedavi altına alındı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, vatandaşların yaralı bulduğu baykuş yavrusu, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince teslim alınıp Tarsus Doğa Parkı'na götürüldü.

Burada tedavisine başlanan ve "Ayda" ismi verilen peçeli baykuş yavrusu, iyileşmesinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen doğa parkının sorumlu veteriner hekimi Celal Çevirgenoğlu, yaralı ve hasta halde bulunan çok sayıda hayvan türünün tedavisini yaptıklarını belirterek, "Peçeli baykuşlar Türkiye ve dünyada çok yaygın. Yaklaşık 3 hafta önce daha henüz bembeyaz tüylerle kaplıyken geldi. Ayda'yı avuç içi büyüklüğünden bu yana besliyoruz." ifadelerini kullandı.

Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı
Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı

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Yaralı bulunan peçeli baykuş yavrusu tedaviye alındı - Haberler
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