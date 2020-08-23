Mersin'de yaralı bulunan leylek tedavi altına alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.
23.08.2020 11:33 | Son Güncelleme: 23.08.2020 12:10
Mersin'in Tarsus ilçesinde yaralı halde bulunan yaralı leylek tedavi altına alındı.
Eskişehir Mahallesi'nde çalıların arasına sıkışmış leyleği görenler durumu itfaiyeye bildirdi.
Bölgeye gelen itfaiye ekibi, çalılıkların arasına sıkışan ayağından yaralı leyleği kurtararak Tarsus Doğa Parkı'na götürdü.
Leyleğin tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacağı öğrenildi.
Kaynak: AA