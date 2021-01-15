Mersin'de yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı
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Mersin'de yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

15.01.2021 14:05 | Son Güncelleme: 15.01.2021 14:08
Mersin'de yaralı bulunan atmaca tedavi altına alındı

Mersin'in Silifke ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi edilerek doğaya bırakılacak.

Mersin'in Silifke ilçesinde yaralı bulunan atmaca tedavi edilerek doğaya bırakılacak.

İmamlı Mahallesi'nde yaşayan Hayriye Kucuş, evinin bahçesinde yaralı ve bitkin bir atmaca buldu.

Kucuş, evine götürdüğü atmacayı besledikten sonra durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.

Kanadı kırık olduğu değerlendirilen atmaca, tedavi altına alındı. Kuş, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına salınacak.

Kucuş, gazetecilere, yaralı atmacayı evinin bahçesindeki ağacın altında gördüğünü söyledi.

Kuşun hareket etmediğini belirten Kucuş, "Kanadının kırık olduğunu düşündüm. İnsanlık görevimi yerine getirmek istedim. Yemek vererek karnını doyurdum. Bana bugün misafir oldu. Bakımı yapılsın, ölmesin, iyi olsun ve doğamıza geri gelsin istiyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Burcu Kaya

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