Mersin'de yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı
Haberler » Güncel » Mersin'de yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı - Haber

Mersin'de yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı

Mersin'de bir kamyonun çarpmasıyla yaralanan kızıl şahinin tedavisine başlandı.

31.01.2020 12:02 | Son Güncelleme: 31.01.2020 12:02
Mersin'de yaralanan kızıl şahin tedaviye alındı

'de bir kamyonun çarpmasıyla yaralanan kızıl şahinin tedavisine başlandı.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Mezitli bağlantısında kamyonun çarptığı kuşun yaralandığını gören Semiha ve Oğuz Tatar çifti, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Kanadından yaralandığı belirlenen kuşun tedavisine veteriner kontrolünde başlandı.

Şube Müdürü Ömer Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, tedavi ve bakımının ardından kızıl şahinin doğal yaşam alanına bırakılacağını belirtti.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler