Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (3)
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Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (3)

Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (3)
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BAKAN PAKDEMİRLİ: AYDINCIK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.

BAKAN PAKDEMİRLİ: AYDINCIK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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