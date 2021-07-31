Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (3)
BAKAN PAKDEMİRLİ: AYDINCIK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDITarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
BAKAN PAKDEMİRLİ: AYDINCIK'TAKİ YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Mersin'in Aydıncık ilçesindeki orman yangınının kontrol altına alındığını açıkladı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı