Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
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Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)

Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş - Haberler | Güncel

BAKANLIK İHTİYAÇLARI BELİRLİYOR Orman yangının büyük oranda etkilediği Mersin'in Aydıncık ilçesinde ekipler, çalışmalarını sürdürüyor.

BAKANLIK İHTİYAÇLARI BELİRLİYOR 

Orman yangının büyük oranda etkilediği Mersin'in Aydıncık ilçesinde ekipler, çalışmalarını sürdürüyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yetkilileri de hasar tespiti için yangında zarara uğrayan ailelere ulaşarak, ihtiyaçları belirlemeye çalışıyor. Elektrik dağıtım şirketince de hasar gören elektrik direkleri yeniden ayağa kaldırılıp, enerji sağlanmaya çalışılıyor.

YÜKSEK KESİMLERDE YANGIN SÜRÜYORİlçeye bağlı Karaseki Mahallesi'nde çalışmalar yürütülürken, yüksek kesimlerde de yer yer yeni yangınlar başladı. Ekipler hızlıca havadan ve karadan yangınlara müdahale ederek, kontrol altına almaya çalışıyor. Çok sayıda ev ve arazinin yangın nedeniyle kullanılamaz hale geldiği bölge, dronla havadan görüntülendi.

Öte yandan Aydıncık ilçesinde bulunan İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Vali Ali İhsan Su ile birlikte bölgede incelemelerini sürdürüyor. 

Mustafa GÜMÜŞ/AYDINCIK (Mersin),


Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)
Mersin'de yangınlara müdahale sürüyor (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Gümüş

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