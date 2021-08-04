Mersin'de yangın çıkartan 1 kişi tutuklandı
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Mersin'de yangın çıkartan 1 kişi tutuklandı

Mersin'de yangın çıkartan 1 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin'de otları tutuşturarak yangın çıkardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklanırken, diğeri ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesi D-400 karayolu üzerinde 31 Temmuz akşam saatlerinde otların tutuşturularak, yangına sebebiyet verilmesi olayıyla ilgili çalışma başlatıldı. Yapılan soruşturma neticesinde faillerin K.Ş. ve B.K. olduğu tespit eden ekipler, belirlenen adreslere yaptıkları operasyona şahısları gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından tutuklama talebiyle Mersin Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan şahıslardan K.Ş. tutuklanırken, B.K. ise adli kontrolle serbest bırakıldı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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