Mersin'de yangın çıkan markette hasar oluştu
Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
24.05.2020 14:54 | Son Güncelleme: 24.05.2020 14:58
Mersin'in Mezitli ilçesindeki bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Mezitli ilçesi Gazi Mustafa Kemal (GMK) Bulvarı'ndaki marketten henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükselmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekipler, çevrede güvenlik önlemi alıp müdahale ettiği yangını, yakındaki mobilya dükkanına sıçramadan kontrol altına aldı.
Yangın nedeniyle iş yerinde hasar meydana geldi.
Kaynak: AA