Mersin'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi - Haberler

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Mersin'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

AA - Güncel
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Mersin'de yangın çıkan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi

Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 katlı apartmanın son katında çıkan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde, 3 katlı apartmanın son katında çıkan, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alata Mahallesi Necip Fazıl Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın son katında yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve ambulans sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında apartman dairesi kullanılamaz hale geldi.

Yangının, elektrik tesisatından çıktığı değerlendiriliyor.

AA - Güncel

İtfaiye, Yangın, Mersin, Güncel, Haberler

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