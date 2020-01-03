Mersin'de yangın çıkan ahşap binadaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki katlı binada çıkan yangında dört kişi dumandan etkilendi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki katlı binada çıkan yangında dört kişi dumandan etkilendi.
Caminur Mahallesi'ndeki ahşap binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Yangın kısa zamanda binanın tamamını sararken dumandan etkilenen Suriye uyruklu dört kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda diğer binalara sıçramadan yangını söndürdü.