Mersin'de yangın çıkan ahşap binadaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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Mersin'de yangın çıkan ahşap binadaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, iki katlı binada çıkan yangında dört kişi dumandan etkilendi.

03.01.2020 00:10 | Son Güncelleme: 03.01.2020 00:11

'in ilçesinde, iki katlı binada çıkan yangında dört kişi dumandan etkilendi.

Caminur Mahallesi'ndeki ahşap binadan alevlerin yükseldiğini görenler, durumu itfaiyeye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Yangın kısa zamanda binanın tamamını sararken dumandan etkilenen Suriye uyruklu dört kişi, ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucunda diğer binalara sıçramadan yangını söndürdü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Mersin'de yangın çıkan ahşap binadaki 4 kişi hastaneye kaldırıldı
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