Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 13 büyükbaş hayvan telef oldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 13 büyükbaş hayvan telef oldu
Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt - Haberler | Güncel

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan M.U'nun Kadelli Mahallesi'ndeki ahırında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Samanların tutuşması nedeniyle hızla büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 13'ünün telef olduğu tespit edildi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Bülent Turan Meral Akşener Mustafa Varank Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Hande Erçel Hakan Sabancı
Spor Ali Koç Gökhan Gönül Alper Yılmaz Sergen Yalçın Volkan Demirel
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 13 büyükbaş hayvan telef oldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.7.2021 21:35:52. #1.14#

title