Mersin'de yangın çıkan ahırdaki 13 büyükbaş hayvan telef oldu

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında hasar oluştu.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki bir ahırda çıkan yangında hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, hayvancılık yapan M.U'nun Kadelli Mahallesi'ndeki ahırında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Samanların tutuşması nedeniyle hızla büyüyen yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerince güçlükle kontrol altına alındı.

Ekiplerin soğutma çalışması yaptığı ahırdaki büyükbaş hayvanlardan 13'ünün telef olduğu tespit edildi.

Hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt