Mersin'de yanan otomobil kullanılamaz hale geldi
Mersin'in Tarsus ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında motor kısmı alev alan otomobil yandı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde, meydana gelen trafik kazasında motor kısmı alev alan otomobil yandı.
Hüseyin Bozdemir idaresindeki 33 VT 744 plakalı otomobil, Kasım Gülek Bulvarı üzerinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 33 AES 210 plakalı otomobille çarpıştı.
Çarpışma sonrası Bozdemir idaresindeki 33 VT 744 plakalı otomobilin motor kısmı alev aldı.
Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin, müdahale ettiği yangında otomobil kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt