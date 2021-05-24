Mersin'de yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
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Mersin'de yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı

Mersin'de yanan ormanlık alan yeniden yeşermeye başladı
Anadolu Ajansı / İbrahim Polat - Haberler | Güncel

Mersin'in Anamur ilçesinde 2020 yılında meydana gelen yangında zarar gören 277 hektarlık alan, fidan dikim ve teras çalışmasının ardından yeniden yeşermeye başladı.

Mersin'in Anamur ilçesinde 2020 yılında meydana gelen yangında zarar gören 277 hektarlık alan, fidan dikim ve teras çalışmasının ardından yeniden yeşermeye başladı.

İlçeye bağlı Uçarı Mahallesi'nde, ormanlık alanda çıkan yangın nedeniyle zarar gören bölgenin yeniden ıslah edilmesi çalışmalarında sona gelindi.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü ve mahalle sakinlerinin yaptığı çalışmalar kapsamında, yanan alanlarda fidan dikim ve teraslama işlemi gerçekleştirildi.

Çalışmalar sonucunda dikilen fidanlar büyürken, teras alanlarında da yeşeren fidanlar görülmeye başlandı.

Anamur Orman İşletme Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, 2021 tarihinde bölgede 1860 kilogram kızılçam tohumunun ekimi yapıldı.

Açıklamada, "Yaz başlangıcı itibariyle tohumlar çimlendi, fidanlar elde edildi. Saha içerisindeki yol kenarlarına akasya fidanları dikilerek hem erozyon önleme hem yangın önleme zonu oluşturmak hem de orman kurulumu için 10 bin akasya fidanı dikildi. Bunun yanında sahaya dağ çayı ve kekik tohumları, tıbbi aromatik bitkiler de ekilerek, flora geri tesis edildi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Polat

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