Mersin'de yanan ev belediye ekiplerince yenilendi

Mersin'de, yangın nedeniyle hasar gören ev belediye ekiplerince onarıldı.

Mersin'de, yangın nedeniyle hasar gören ev belediye ekiplerince onarıldı.

Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir ailenin yaşadığı evin kapıları, pencereleri ve elektrik tesisatı yenilendi, boyası yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeyi sürdüreceklerini belirtti.

Kaynak: AA