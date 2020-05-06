Mersin'de yanan ev belediye ekiplerince yenilendi
06.05.2020 16:44 | Son Güncelleme: 06.05.2020 17:00
Mersin'de, yangın nedeniyle hasar gören ev belediye ekiplerince onarıldı.
Mersin'de, yangın nedeniyle hasar gören ev belediye ekiplerince onarıldı.
Toroslar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, bir ailenin yaşadığı evin kapıları, pencereleri ve elektrik tesisatı yenilendi, boyası yapıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Toroslar Belediye Başkanı Atsız Afşın Yılmaz, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardım etmeyi sürdüreceklerini belirtti.
Kaynak: AA