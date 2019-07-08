Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.

Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sandalköy Mahallesi kırsal bölgesindeki dağın yamacında 4 keçinin mahsur kaldığını görenler, AKUT ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen AKUT Mersin ekibi, iple keçilerin bulunduğu yere indi.
Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler sahibi Seyfi Çelik'e teslim edildi.

Kaynak: AA
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