Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Mersin'in Erdemli ilçesinde dağ yamacında mahsur kalan 4 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekipleri tarafından kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Sandalköy Mahallesi kırsal bölgesindeki dağın yamacında 4 keçinin mahsur kaldığını görenler, AKUT ekiplerinden yardım istedi.
Bölgeye gelen AKUT Mersin ekibi, iple keçilerin bulunduğu yere indi.
Mahsur kaldıkları yerden kurtarılan keçiler sahibi Seyfi Çelik'e teslim edildi.
Kaynak: AA
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