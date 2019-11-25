Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saatte kurtarıldı
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Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saatte kurtarıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde yamaçta mahsur alan 2 keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

25.11.2019 15:58 | Son Güncelleme: 25.11.2019 16:14
Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçiler 5 saatte kurtarıldı

'in ilçesinde yamaçta mahsur alan 2 keçi, 5 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Bir besici otlatmak için Maşat mevkisine getirdiği keçilerden ikisinin kaybolduğunu fark etti.

Çevrede yaptığı araştırmada keçilerin yamaçtaki kayalık alanda mahsur kaldığını gören besici, Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) yardım istedi.

Bölgeye giden AKUT ekibi, 5 saatlik zorlu çalışmayla keçileri kurtararak sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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