Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 7 saatte kurtarıldı

24.09.2019 11:28

Mersin'in Yenişehir ilçesinde yamaçta mahsur kalan keçi, 7 saatlik çalışmayla kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, besici Salih Gür, otlatmak için Değirmençay Mahallesi'ne getirdiği keçilerden birinin kaybolduğunu fark etti.

Çevrede yaptığı araştırmada keçisinin yamaçtaki kayalık alanda mahsur kaldığını gören Gür, Arama Kurtarma Derneğinden (AKUT) yardım istedi.

Bölgeye giden 5 gönüllü, 7 saatlik zorlu çalışmayla hayvanı kurtardı.

Keçi, sahibine teslim edildi.

Kaynak: AA