Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 3 saatte kurtarıldı
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Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 3 saatte kurtarıldı

Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte kurtarıldı.

03.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:00
Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 3 saatte kurtarıldı

'in ilçesinde yamaçta mahsur kalan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte kurtarıldı.

Bir besiciye ait keçi, Kayacı Vadisi'nde yamaçtaki kayalıkta mahsur kaldı.

Keçisini kurtaramayan besici, durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerine bildirdi.

Bölgeye giden ekipler, 3 saatlik zorlu çalışmayla keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.

Kaynak: AA
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