Mersin'de yamaçta mahsur kalan keçi 3 saatte kurtarıldı
Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte kurtarıldı.
03.01.2020 16:00 | Son Güncelleme: 03.01.2020 16:00
Mersin'in Erdemli ilçesinde yamaçta mahsur kalan keçi, ekiplerin çalışmasıyla 3 saatte kurtarıldı.
Bir besiciye ait keçi, Kayacı Vadisi'nde yamaçtaki kayalıkta mahsur kaldı.
Keçisini kurtaramayan besici, durumu Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekiplerine bildirdi.
Bölgeye giden ekipler, 3 saatlik zorlu çalışmayla keçiyi kurtararak, sahibine teslim etti.
Kaynak: AA