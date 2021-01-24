Mersin'de yamaçta mahsur kalan iki keçi kurtarıldı
24.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:44
Mersin'in Anamur ilçesinde dağda yamaçta mahsur kalan 2 keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Anamur ilçesinde dağda yamaçta mahsur kalan 2 keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı.
İlçeye bağlı Karaçukur Yaylası'ndaki bir dağın yamacında iki keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Alanya AKUT ekibi harekete geçti.
Bölgeye giden 8 kişilik ekip, keçilerin bulunduğu yere indi.
Yamaçta mahsur kalan iki keçi, kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal