Mersin'de yamaçta mahsur kalan iki keçi kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de yamaçta mahsur kalan iki keçi kurtarıldı

24.01.2021 22:41 | Son Güncelleme: 24.01.2021 22:44
Mersin'de yamaçta mahsur kalan iki keçi kurtarıldı

Mersin'in Anamur ilçesinde dağda yamaçta mahsur kalan 2 keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı.

Mersin'in Anamur ilçesinde dağda yamaçta mahsur kalan 2 keçi AKUT ekiplerince kurtarıldı.

İlçeye bağlı Karaçukur Yaylası'ndaki bir dağın yamacında iki keçinin mahsur kaldığı ihbarı üzerine Alanya AKUT ekibi harekete geçti.

Bölgeye giden 8 kişilik ekip, keçilerin bulunduğu yere indi.

Yamaçta mahsur kalan iki keçi, kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Selçuk Özdağ Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop
Magazin Özcan Deniz Gülben Ergen Aleyna Tilki Tuba Büyüküstün
Spor Ali Koç Arda Turan Mesut Özil Alper Ulusoy Ünal Karaman
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Münir Karaloğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de yamaçta mahsur kalan iki keçi kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.1.2021 22:44:37. #1.14#
title