Mersin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Mersin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

21.01.2021 15:27 | Son Güncelleme: 21.01.2021 15:30
Mersin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.

Mersin'in Tarsus ilçesinde yalnız yaşayan kadın, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgiye göre, Şahin Mahallesi 3207 sokaktaki evinin alt katında yaşayan ablasına misafirliğe giden 46 yaşındaki Funda Hünerlioğlu, geri geleceğini söyleyerek evine çıktı.

Ablasının geri gelmemesi üzerine eve balkondan giren yakınları, banyoda Hünerlioğlu'nu yerde yatar vaziyette buldu.

Olay yerine çağırılan sağlık ekipleri, Hünerlioğlu'nun öldüğünü tespit etti.

Hünerlioğlu'nun cenazesi, otopsi için Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Yaşar Güler Donald Trump Devlet Bahçeli Süleyman Soylu
Magazin Hande Erçel Demet Akalın Şeyma Subaşı Seren Serengil
Spor Ozan Tufan Fatih Terim Gökhan Gönül Cüneyt Çakır Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kar Joe Biden Beyaz Saray Kamala Harris
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.1.2021 15:32:35. #1.15#
title