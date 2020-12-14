Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi
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Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi

14.12.2020 16:28 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:32
Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda TIR devrildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan Tarsus- Adana- Gaziantep (TAG) yolunda TIR devrildi. Kısmen trafiğe kapanan yol, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından yeniden açıldı.

Kaza, öğle saatlerinde, TAG yolunun Akgedik mevkisinde meydana geldi. Hakan D. (43) yönetimindeki 01 VBR 09 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kontrolden çıkarak, devrildi. Kazayı gören sürücülerin yardımıyla araçtan çıkan Hakan D., ihbarla gelen sağlık ekiplerince tedbir amaçlı ambulansla hastaneye götürüldü. Trafik polislerinin yolda aldığı önlemlerle olası kazalar da önlendi. Kısmen trafiğe kapanan yol, TIR'ın çekiciyle kaldırılmasının ardından tekrar açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi
Mersin'de, yağmurla kayganlaşan yolda TIR devrildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Okan ÇALIŞKAN

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