Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
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Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama

10.03.2021 19:13 | Son Güncelleme: 10.03.2021 19:23
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama

Mersin'de çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bir sitede gerçekleştirilen uygulamada, 3 kişiye düzensiz göçten dolayı para cezası uygulandı.

Mersin'de çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı bir sitede gerçekleştirilen uygulamada, 3 kişiye düzensiz göçten dolayı para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, merkez Mezitli ilçesi İstiklal Mahallesi Soydaş Sitesinde dün akşam saatlerinde iki grup arasında kavga çıktı. İhbar üzerine olay yerine giden polis ekipleri, kavgaya karışan taraflardan bazılarını gözaltına aldı. Bugün de kavganın yaşandığı bölgede geniş çaplı uygulama yapıldı. Yabancı uyruklu şahısların tespiti, kayıt altına alınmaları ve şahısların karıştığı olaylarla ilgili suç ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla gerçekleştirilen uygulamaya, Çevik Kuvvet ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri de destek verdi.

Uygulama kapsamında sitedeki 124 daire kontrol edilirken, 282 yabancı uyruklu şahıs incelendi, 3 kişiye düzensiz göçten dolayı bin 932 lira para cezası uygulandı. Uygulamada, başka suç ve suç unsuruna rastlanmadığı bildirildi. - MERSİN

Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama
Mersin'de yabancı uyruklu şahıslara yönelik uygulama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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