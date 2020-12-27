Mersin'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Mersin'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza

27.12.2020 11:57 | Son Güncelleme: 27.12.2020 12:00
Mersin'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza

Mersin'in Tarsus ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza kesildi.

Mersin'in Tarsus ilçesinde nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan yaban keçisini avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Tarsus Şefliği ve Tarsus Çamalan Jandarma Karakolu ekipleri, Hopur Topaşır Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'nda yaban keçisi avlayan 4 kişiyi tüfekleriyle suçüstü yakaladı.

Ekipler, 4 kişiye, Kara Avcılığı Kanunu'na muhalefetten ve sokağa çıkma kısıtlamasına uymadıkları için 40 bin lira ceza uyguladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Selahattin Özbozkurt

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Meral Danış Beştaş Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hande Erçel Coşkun Sabah Merve Dizdar Hatice Şendil
Spor Ali Koç Domagoj Vida Burak Yılmaz Rıza Çalımbay İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Adana Deprem Elazığ İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Mersin'de yaban keçisi avlayan 4 kişiye 40 bin lira ceza | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 12:00:51. #1.15#
title