MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN SU ÇALIŞMASI
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MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN SU ÇALIŞMASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mersin'in çeşitli bölgelerine kurdukları su yalakları ile yaban hayvanlarının suya rahat ulaşımına imkan sundu.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mersin'in çeşitli bölgelerine kurdukları su yalakları ile yaban hayvanlarının suya rahat ulaşımına imkan sundu.

Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü sınırlarında bulunan yüzlerce metre yükseklikteki tepelere su yalakları kurarken, yaban hayvanları ise foto kapanlarla görüntülendi. Bölge müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla yaban hayvanlarının tüm hareketleri izlenirken, yaban hayvanlarının yaşamsal ihtiyacı olan su ve yemleme gibi faaliyetler ise aralıksız sürdürülüyor.

MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN SU ÇALIŞMASI
MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN SU ÇALIŞMASI
MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN SU ÇALIŞMASI
MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN SU ÇALIŞMASI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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