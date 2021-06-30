MERSİN'DE YABAN HAYVANLARI İÇİN SU ÇALIŞMASI

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mersin'in çeşitli bölgelerine kurdukları su yalakları ile yaban hayvanlarının suya rahat ulaşımına imkan sundu.

DOĞA Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, Mersin'in çeşitli bölgelerine kurdukları su yalakları ile yaban hayvanlarının suya rahat ulaşımına imkan sundu.

Mersin Doğa Koruma ve Milli Parklar Mersin Şube Müdürlüğü sınırlarında bulunan yüzlerce metre yükseklikteki tepelere su yalakları kurarken, yaban hayvanları ise foto kapanlarla görüntülendi. Bölge müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla yaban hayvanlarının tüm hareketleri izlenirken, yaban hayvanlarının yaşamsal ihtiyacı olan su ve yemleme gibi faaliyetler ise aralıksız sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı