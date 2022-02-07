Mersin'de yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin'de yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı

AA, Aleyna Coşkun - Güncel
 - Güncelleme:
Mersin'de yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışmalar devam etti.

Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yoğun olduğu belirlenen noktalara yem bıraktı.

Ayrıca açıklamada yem bırakma çalışmalarının periyodik olarak süreceği bildirildi.

AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Çamlıyayla, Mersin, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title