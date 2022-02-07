Mersin'de yaban hayvanları için ormanlık alana yem bırakıldı

ÇAMLIYAYLA, MERSİN (AA) - Mersin'in Çamlıyayla ilçesinde karla kaplanan ormanlara yaban hayvanları için yiyecek bırakıldı.

Orman Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kış şartlarında yiyecek bulmakta güçlük çeken hayvanlar için çalışmalar devam etti.

Çamlıyayla Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, hayvanların yoğun olduğu belirlenen noktalara yem bıraktı.

Ayrıca açıklamada yem bırakma çalışmalarının periyodik olarak süreceği bildirildi.