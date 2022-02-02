Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA, Selahattin Özbozkurt - Güncel
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Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

TARSUS, MERSİN (AA) - Tarsus ilçesinde jandarma ekiplerince kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, ekipler kış şartları nedeniyle doğada yiyecek bulamayan yaban hayvanları için çalışma başlattı.

Bu kapsamda, jandarma ve Tarsus Doğa Personeli kırsal bölgelere yem ve saman bıraktı.

Ekiplerin çalışmaları devam edecek.

AA / Selahattin Özbozkurt - Güncel

Jandarma, Tarsus, kar, Güncel, Haber

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