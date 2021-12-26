Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı - Haberler
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Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
AA - Haberler | Güncel

Mersin'de, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Toros Dağları'na yem bırakıldı.

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MERSİN (AA) - Mersin'de, yiyecek bulmakta güçlük çeken yaban hayvanları için Toros Dağları'na yem bırakıldı.

Erdemli Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, yaban hayvanları için belediye ekipleri harekete geçti.

Erdemli Belediye Başkanı Mükerrem Tollu'nun talimatları doğrultusunda belediye ekipleri 2 bin rakımlı Torosların zirvesine yem bıraktı.

Yaban hayvanları için yem bırakma çalışmalarının devam edeceği öğrenildi.

Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

Mersin'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

AA - Son Dakika Haberleri

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